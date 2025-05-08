Kritik Göreve Türk İsim Atandı

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli konulara değindi. Aktürk, Bakanlığın tüm birimlerinin milli güvenliği ve ülkenin çıkarlarını güçlü bir şekilde korumaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR

Aktürk, TSK’nın terör örgütü ile olan mücadelesinde önemli aşamalar kaydettiğini ve bekaya yönelen tehditlere karşı kararlılıkla savaştığını belirtti. “Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir,” diye konuştu. Ayrıca, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’i anarak ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Aktürk, anneler gününü de “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü’nü şimdiden kutluyoruz,” sözleriyle kutladı.

Hudutlarda gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Tuğamiral Aktürk, 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 175 kişinin yakalandığını ve 1893 kişinin sınır geçişinin engellendiğini açıkladı. “Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur,” dedi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarından Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinde tünel imha faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, “8 Ocak’tan bu yana Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir,” ifadelerini kullandı.