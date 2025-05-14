Dünya

Kritik Zirve İçin Riyad’a Yolculuk

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ZİRVE HAZIRLIKLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) liderlerinin yer alacağı beşinci zirve için Riyad’a gidiyor. Zirve, bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliği konularını tartışmak amacıyla düzenleniyor.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin yapıcı bir iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini aktarıyor. Zirve çerçevesinde ABD ile Körfez ülkeleri arasında koordinasyonun artırılması ve güvenlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Washington’un bölgedeki krizlerin diplomatik yollarla çözümü için iş birliğini sürdüreceğini ifade ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderlerine zirveye katılmaları için davetiye gönderdi. Zirveye, ayrıca Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının katılmasının beklendiği belirtiliyor.

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