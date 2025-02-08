Kruvaziyer Gemisinde 100 Kişi Rahatsızlandı

ABD’DE KRUVAZİYER GEMİSİNDE SALGIN RAHATSIZLIKLARINI ENGELLEME ÇALIŞMALARI

ABD’de bir kruvaziyer gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle 100 kişi rahatsızlandı. Olayın ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının kaynağını araştırmak amacıyla inceleme başlattı. CDC verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde meydana gelen mide-bağırsak hastalığı salgını, yolcuların mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle tıbbi yardım almasına neden oldu.

SALGININ KAYNAĞI NOROVİRÜS MÜ?

CDC, yaşanan salgının norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. CruiseMapper’a göre, gemi 1 Şubat’ta Florida’nın Tampa kentinden hareket etti ve Meksika, Honduras, Belize gibi yerlerde mola vereceği yedi günlük bir yolculuğa çıktı.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını açıkladı. Ayrıca, yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılar yaptı.