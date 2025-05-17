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Krzysztof Piatek Beşiktaş ile anlaştı

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PIATEK İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Süper Lig’de üst düzey bir performans sergileyen Krzysztof Piatek hakkında dikkat çekici bir transfer haberi ortaya çıktı. Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki forvetin devre arası transfer döneminde Beşiktaş’ın radarında olduğunu açıkladı.

AVRUPA’DAN TEKLİFLER ALDI

Piatek, kış transfer döneminde sadece Türkiye’den değil, Avrupa’nın önemli liglerinden de cazip teklifler aldığını belirtiyor. Mateusz Swiecicki ile yaptığı söyleşide, “İki büyük ligden somut teklifler aldım.” ifadelerini kullandı. Piatek’in kariyerindeki bu yeni gelişmeler, futbol dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

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