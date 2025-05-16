Krzysztof Piatek Beşiktaş’la Anlaştı

TRANSFER GÜNDEMİNDE PİATEK

Süper Lig’de Başakşehir formasıyla dikkat çeken bir sezon geçiren Krzysztof Piatek hakkında ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı. Son günlerde yapılan bir açıklama, Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer aldığını duyurdu.

AVRUPA’DAN TEKLİFLER ALIYOR

Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye’den değil, aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen liglerinden de ciddi teklifler alabiliyor. Mateusz Swiecicki ile gerçekleştirdiği bir röportajda, Piatek, “İki büyük ligden somut teklifler aldım.” ifadesini kullanarak, ilgisini çeken takımlardan gelen fırsatlara dikkat çekti.