Küçük Uçak, Kaliforniya’ya Düştü

UÇAK DÜŞMESİ OLAYI

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego şehrinde, sabaha karşı Cessna 550 tipi küçük bir uçak yerleşim alanına düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın yerel saatle 03.45 civarında havalimanı yakınlarında düştüğünü aktardı.

UÇAKTAKİ KİŞİ SAYISI BELİRSİZ

Kaza ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. FAA, uçakta kaç kişinin bulunduğunu henüz bilmediklerini ifade etti. Ancak Cessna 550 tipi uçağın kapasitesinin 6 ila 8 yolcu olduğu kaydedildi.

KAZADA ZARAR GÖREN EVLER VE ARAÇLAR

San Diego İtfaiyesi, kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğun bir sis olduğunu bildirdi. Uçağın yerleşim alanına çarpması sonucu yaklaşık 15 evde ve birkaç araçta yangın çıktığı, bazı sokakların güvenlik önlemi amacıyla tahliye edildiği açıklandı. Şu an için can kaybı ya da yaralanmalar hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekipler yangına müdahale etmekte ve bölgede arama-tarama çalışmaları devam ediyor.