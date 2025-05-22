Küçük Uçak Yerleşim Yerine Düştü

UÇAK KAZASI SAN DIEGO’DA YAŞANDI

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinde, Cessna 550 tipi küçük bir uçağın havalimanı yakınlarında yerleşim alanına düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kazada kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı konusunda kesin bir bilgi verilmezken, Murphy Canyon Mahallesi’ne düşen uçak nedeniyle en az 15 ev alev aldı ve birçok araç zarar gördü. Ayrıca, olay sonrası yaklaşık 100 kişi tahliye edildi. Uçağın, yanındaki Montgomery Field Havaalanı’na iniş yapmak için manevra yaptığı esnada düştüğü ve uçakta pilot dahil 8 ila 10 kişinin olması beklendiği ifade ediliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, uçağın düştüğü cadde üzerindeki araçların çoğunun ateşe verildiğini aktardı. Eddy, “Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ölümler uçaktaki kişiler arasında görünüyor” şeklinde konuştu. Kurtarma ekipleri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmazken, pilotla kazadan önce iletişim kurmanın mümkün olmadığı belirtildi.