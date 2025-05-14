Küçükbaş Kurbanlıkta Sıkıntı Yok

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIĞI VE PAZARLAR

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte dikkatler kurbanlık pazarlarına yöneldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yılki kurbanlık arzı, fiyatlar ve sahadaki duruma dair önemli bilgiler verdi. Kurbanlık satışlarının başladığını belirten Çelik, “Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu gibi herhangi bir arz sıkıntısı beklenmiyor. Üreticilerimiz, bayram için yeterli sayıda hayvanı hazırlamış durumda. Hatta bu yıl satışa sunulan küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonu aşacak.” dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÜKSEK TALEP

Kurban tercihlerinin küçükbaş hayvanlardan yana olduğunu vurgulayan Çelik, fiyatlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Kurbanlık fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 18’lik bir artış öngörüyoruz. Bu artışın temeli, yem ve diğer üretim maliyetlerindeki önemli yükseliş. Şu anda küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 ile 300 lira arasında değişiyor. Bu, bir kurbanlığın 11 bin ila 18 bin lira arasında satılacağı anlamına geliyor. Büyükbaşlar için ise fiyatlar 100 bin liradan başlayıp 160 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, bu fiyatın genel piyasa koşullarına göre makul olduğunu dile getirdi. Ayrıca vatandaşlara, kurbanlarını doğrudan yetiştiricilerden temin etmeleri ve fırsatçılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. “YETİŞTİRİCİLERDEN ÜCRET ALINMASIN” çağrısında bulunan Çelik, belediyelere de Kurban Bayramı öncesi şunları söyledi: “Her bayram öncesi aynı sorunla karşılaşıyoruz. Belediyeler, satış ve kesim alanları için üreticilerden yüksek işgaliye bedelleri talep ediyor. Oysa sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu hizmetlerin ücretsiz olması gerekir. Kurban Bayramı yılda bir kez yaşanıyor, bu special zaman dilimi kazanç kapısı değil, dayanışma fırsatı olarak görülmeli.”