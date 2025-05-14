Küçükbaş Kurbanlıkta Sıkıntı Yok

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, dikkatler yeniden kurbanlık pazarlarına yöneldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yılki kurbanlık arzı, fiyatlar ve sahadaki durumu değerlendirdi. Çelik, kurbanlık satışlarının başladığını hatırlatarak, “Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu gibi herhangi bir arz sıkıntısı beklenmiyor. Üreticilerimiz, bayram için yeterli sayıda hayvanı hazırlamış durumda. Hatta bu yıl satışa sunulan küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonu aşacak” diye belirtti.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK TERCİHİ ARTMAKTA

Küçükbaş hayvanların kurban tercihinde ön planda olduğunu vurgulayan Çelik, fiyatlarla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Kurbanlık fiyatları bölgelere göre değişkenlik gösterse de genel olarak geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 18’lik bir artış öngörüyoruz. Bu artışın temeli, yem ve diğer üretim maliyetlerindeki ciddi yükseliş. Şu an için küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 ile 300 lira arasında değişiyor. Bu da bir kurbanlığın 11 bin ila 18 bin lira arasında alıcı bulacağı anlamına geliyor. Büyükbaşlarda ise fiyatlar 100 bin liradan başlayarak 160 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

KURBAN HİSSESİ BELİRLENDİ

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak belirlediğini anımsatarak, bu fiyatın genel piyasa şartlarına göre makul olduğunu kaydetti. Ayrıca vatandaşlara kurbanlarını doğrudan yetiştiricilerden temin etmeleri ve fırsatçılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPILDI

Belediyelere de Kurban Bayramı öncesi çağrıda bulunan TÜDKİYEB Başkanı, satış ve kesim alanları konusunda üreticilerin karşılaştığı zorlukları gündeme getirdi. Çelik, “Her bayram öncesi aynı sorunu yaşıyoruz. Belediyeler, satış ve kesim yerleri için üreticilerden yüksek işgaliye bedelleri talep ediyor. Oysa sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu hizmetlerin ücretsiz olması gerekir. Kurban Bayramı yılda bir kez yaşanıyor, bu özel zaman dilimi kazanç kapısı değil, dayanışma fırsatı olarak görülmeli” dedi.