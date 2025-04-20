Küçükçekmece’de İş Yerine Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak’ta gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıyor.

ATEŞ AÇILDIĞI VE YARALILARIN DURUMU

Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı bu saldırıda, iş yerine toplamda 13 kurşunun isabet ettiği belirleniyor. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri incelemelerde, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit ediyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar başlatılıyor. Ayrıca, saldırının meydana geldiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine, 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği de öğreniliyor.