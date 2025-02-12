Küçükçekmece’de Kaban Hırsızlığı: 750 Bin Liralık Dolandırıcılık

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul Küçükçekmece’de, 6 Şubat tarihinde bir giyim mağazasını arayan hırsızlar, 750 bin lira değerinde 4 koli kadın kabanı sipariş etti.

DOLANDIRICILIK VE POLİSE BAŞVURU

Ürünleri aldıktan sonra “Parasını birazdan vereceğiz” diyerek kaybolan şahıslar, dolandırıcılık yapmış oldu. Firma durumu anlayarak polise başvurdu. Yapılan incelemede, güvenlik kameralarında tespit edilen şüpheliler M.G., G.H., B.S., B.S. ve Ö.D. yakalandı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMA

Ö.D., hakkında 15 yıl 14 ay hapis cezası olduğu için tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.