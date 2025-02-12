More
Gündem

Küçükçekmece’de Kaban Hırsızlığı: 750 Bin Liralık Dolandırıcılık

kucukcekmece-de-kaban-hirsizligi-750-bin-liralik-dolandiricilik

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul Küçükçekmece’de, 6 Şubat tarihinde bir giyim mağazasını arayan hırsızlar, 750 bin lira değerinde 4 koli kadın kabanı sipariş etti.

DOLANDIRICILIK VE POLİSE BAŞVURU

Ürünleri aldıktan sonra “Parasını birazdan vereceğiz” diyerek kaybolan şahıslar, dolandırıcılık yapmış oldu. Firma durumu anlayarak polise başvurdu. Yapılan incelemede, güvenlik kameralarında tespit edilen şüpheliler M.G., G.H., B.S., B.S. ve Ö.D. yakalandı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMA

Ö.D., hakkında 15 yıl 14 ay hapis cezası olduğu için tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomobilde 7.2 Milyonluk Tarihi Eser Bulundu

Germencik'te jandarma, 200 bin dolar değerinde Bizans dönemine ait bir triptikon levha ve matara buldu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Ekonomi

Musk’ın Portal X’teki İsim Değişikliği Yankı Uyandırdı

Elon Musk, Portal X hesabının adını tekrar Harry Bōlz olarak değiştirdi. Bu ikinci değişiklik, OpenAI satın alma teklifiyle ilgili haberlerle aynı güne denk geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.