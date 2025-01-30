Küçükçekmece’de Silah Kazası: Arkadaşını Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Dün saat 22.00 civarında Küçükçekmece’deki bir çiğköfte dükkanında bir olay meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen Can Sertaç Baran, çiğköfte yeme teklifinde bulunan Emirhan D. ile dükkana doğru yöneldi. İkili, beraberindeki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla dükkanda oturdukları esnada, Emirhan D. belindeki silahı çıkardı ve Can Sertaç Baran’ı göğsünden vurdu. Baran, kanlar içerisinde yere yığılırken, Emirhan D. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası polis ve acil sağlık ekipleri adrese geldi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında geri dönen Emirhan D. ile S.İ. ve F.A.’yı ambulansın yanında beklerken gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerine göre, Emirhan D.’nin yeni aldığı silahı Can Sertaç Baran’a gösterirken silahın yanlışlıkla ateş aldığı ve Baran’ın vurulduğu belirtildi.