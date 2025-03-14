Kupada Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Tarihi Açıklandı

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programları duyuruldu. Çeyrek final aşamasında mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbinin günü de belirlendi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ TARİHİ

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te gerçekleşecek. Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak ve iki takım, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

TÜM MAÇLARIN PROGRAMI

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak maçlar ise şöyle sıralanıyor:

1 Nisan Salı 20.30: Konyaspor-İskenderunspor,

2 Nisan Çarşamba 17.45: Trabzonspor-Bodrum FK,

20.45: Fenerbahçe-Galatasaray,

3 Nisan Perşembe 20.30: Beşiktaş-Göztepe.