Kupada Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Tarihi Açıklandı

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşamasının programı duyuruldu. Bu aşama kapsamındaki en dikkat çekici karşılaşma olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belirli oldu.

DERBİ TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te gerçekleşecek. Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu kritik eşleşmede iki takım, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Türkiye Kupası çeyrek final aşamasındaki diğer maçların programı ise şöyle:

– 1 Nisan Salı 20.30: Konyaspor-İskenderunspor

– 2 Nisan Çarşamba 17.45: Trabzonspor-Bodrum FK

– 2 Nisan Çarşamba 20.45: Fenerbahçe-Galatasaray

– 3 Nisan Perşembe 20.30: Beşiktaş-Göztepe