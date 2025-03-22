Kuraklık Edirne’de Çeltik Üretimini Etkiliyor

EDİRNE’DE ÇELTİK ÜRETİMİNE ETKİLER

Edirne, Türkiye’nin çeltik üretiminin yüzde 38,4’ünü tek başına karşılarken, geçen yıl 486 bin dekarlık alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi. İklim değişikliği nedeniyle Edirne’de son iki yılda kuraklık sebebiyle çeltik üretim sezonunda ciddi su sıkıntısı yaşandı. Çiftçiler, çeltik tarlalarına yeterli suyu ulaştırmada zorluklar çekti.

VERİM KAYBINI AZALTMA ÇABALARI

Geçmiş yıl, çeltik veriminin düşmemesi için Meriç ve Tunca nehirlerinden dönüşümlü sulama tedbirleri alındı, ayrıca ilave su kuyuları açıldı. Bu önlemler sayesinde çeltikte verim kaybı en aza indirildi. Bu yıl ise çiftçilerin çeltik sezonunda sorun yaşamaması için ekim sahaları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ve İl ile İlçe Çeltik Komisyonlarınca belirlendi.

KURAKLIK VE ALTERNATİF EKİM YÖNTEMLERİ

Kurak bir kış geçiren Edirne’de nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması endişe yaratırken, bazı çiftçiler, çeltik tarlalarını sürüp yerine ayçiçeği ekimi yaptı. Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, “İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda kurak bir dönemdeyiz” diyerek kar yağışlarının azaldığını ve sıcakların arttığını ifade etti. Çeltik gibi suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde sıkıntıların baş gösterdiğini vurguladı.

SU YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Uludağ, suyun tarımsal üretim için hayati bir değer taşıdığını belirterek, “Çeltik ve diğer ürünleri sulayabilmek için suyu kontrol etmemiz lazım. İklimde bir değişim var, sıcaklıkların arttığı ve yağışlarda dengesizliklerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Nüfus artışıyla beraber suya olan ihtiyacın arttığına da dikkat çekti.

NEHİR SEVİYELERİ DÜŞÜK

Uludağ, normal şartlarda kış ve ilkbahar aylarında Meriç ve Tunca nehirlerinin yüksek debiyle akması gerektiğini, ancak son yıllarda akışların düşük seviyelerde kaldığını aktardı. “Kar erimelerinin başladığı, yağışın fazla olması gereken dönemdeyiz. Ama akarsularımız olması gereken seviyede değil” dedi.

ÇELTİK SULAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise kuraklık ve aşırı sıcakların tarımsal üretimi nasıl etkilediğinden bahsetti. Çeltik sulamalarında dönüşümlü sisteme geçtiklerini belirten Arabacı, “Çeltik sulamalarında dönüşümlü sisteme geçtik. Nehirlerin alt bölümlerinde tarlası bulunan üreticilere can suyu gitsin diye tedbirler aldık” diye konuştu. Nehirlerdeki su seviyesinin düşük olmasının üreticileri kaygılandırdığını dile getirdi.

SU SIKINTISI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Arabacı, çeltik tarımında sürdürülebilirliğin sulama olanaklarıyla bağlantılı olduğunu aktararak, suyun az olmasının üretimi tehdit ettiğini ifade etti. Çömlekköy Barajı gibi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “İnşallah bu yılı da sorunsuz atlatırız” diyerek sözlerini tamamladı.