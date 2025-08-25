Kuraklık Türkiye’de Zorlu Süreç Başlattı

Gündem

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE KURAKLIK ETKİLERİ

İklim değişikliği ve kuraklık, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ciddi kaygılara neden oluyor. Özellikle Van Gölü Havzası’ndaki çekilme devam ederken, birçok su kuşuna yuva olan Akgöl ve Tuz Gölü tamamen kurumuş durumda.

KRİTİK DURUMDAN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Adana’da, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar dolayısıyla Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki doluluk oranları düştü. Nergizlik Barajı’ndaki doluluk oranı, geçen yıl yüzde 22 iken bu yıl yüzde 16 seviyesine geriledi. Edirne’de, ayçiçeğinin kuraklık dayanıklılığını tespit etmek için farklı yöntemlerle ekilen ürünler hasat edildi. Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezi olan Kırklareli’nde ise ciddi bir verim kaybı yaşandı, verim geçen yıla göre yarı yarıya azalmış durumda. İstanbul’da ise günlük su tüketiminin 3,5 milyon metreküp civarında seyrettiği belirtilirken, baraj doluluk oranları son bir ayda yüzde 13 düşerek yüzde 44 seviyesine kadar geriledi.

