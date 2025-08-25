Kuraklık Türkiye’yi Olumsuz Etkiliyor!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ALARM ZİLLERİNİ ÇALIYOR

Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi nedeniyle zor günler geçiriyor. Van Gölü Havzası’nda su seviyesinin düşmeye devam ettiği görülüyor. Ayrıca, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl ve Tuz Gölü, tamamen kuruma noktasına geldi.

KRİTİK DURUMDA ÜÇ ŞEHİR

Adana, Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak, kuraklık ve sıcak hava koşulları nedeniyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki doluluk oranlarında azalma yaşıyor. Geçen yıl Nergizlik barajında yüzde 22 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 16’ya düştü. Edirne’de ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda, kuraklığa karşı dayanıklılığı test etmek amacıyla üç farklı yöntem uygulandı ve ürünler hasat edildi. Kırklareli’de, Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olarak, verim geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

İSTANBUL’DA SU DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’da günlük su tüketimi yaklaşık 3,5 milyon metreküp seviyelerinde seyrediyor. Ancak son bir ay içinde baraj doluluk oranları yüzde 13 oranında azalarak yüzde 44 seviyesine geriledi. Bu durum, su sıkıntısının ciddiyetini ortaya koyuyor.