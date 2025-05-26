“Kurban Bağışında Kiralık Iban Tuzağı!”

DOLANDIRILMALARA KARŞI UYARI

Uzmanlar, sahte bağış sitelerinin tanınmış dernek veya vakıfların isimlerini kullanarak oluşturulduğunu belirtiyor ve bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı tüketicileri bilgilendiriyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte siber dolandırıcıların aktif hale geldiğine dikkat çekiyor. “Özellikle online kurbanlık satın almak veya bağış yapmak isteyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gerçek vakıf ve derneklerin internet sitelerini birebir kopyalıyorlar, taklit ediyorlar. Site tasarımı, logoları, IBAN numaralarını bile gerçek gibi gösteriyorlar” diyor.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRME

Kırık, dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar yoluyla vatandaşların karşısına çıktığını anlatıyor. “Kurban bağışınızı şimdi yapın gibi mesajlarla sizi sahte sitelere yönlendiriyorlar. Ödeme yaptıktan sonra sahte dekont da gönderiyorlar. Ancak burada ne kurban kesiliyor ne de bağışınız yerine ulaşıyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, dijital okuryazarlığın önemine değinen Kırık, “Özellikle dijital okuryazarlığı pek fazla olmayan vatandaşlar hedef alınıyor. Kurban bağışından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri de tuzağa düşürülüyor. Çalınan banka ve kişisel bilgiler çok önemli. Son dönemde kişisel veri ihlalleri artış gösteriyor. Bu bilgiler, karanlık webde satılıyor ve dolandırıcılar sürekli yeni stratejiler geliştirme çabasında” şeklinde açıklama yapıyor.

RESMİ SİTELERİ KONTROL ETME İHTİYACI

Bağış yapmak isteyenlerin, bağış yapacakları kurumun resmi internet sitesini kontrol etmeleri gerektiğini belirten Kırık, “Şüphe duyduğunuzda kesinlikle kurumun telefonunu arayıp teyit edin” uyarısında bulunuyor. Ayrıca, yapay zekayla hazırlanmış videolar hakkında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor. “Resmi sitelerin uzantılarına dikkat edin. Adres çubuğunun doğruluğunu kontrol edin ve sizden yardım ya da bağış adı altında IBAN isteyen hesaplara asla para göndermeyin. Çünkü dolandırıcılar kiralık IBAN kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışıyor” diyor. Vatandaşları, dolandırıcılıkla karşılaşmaları halinde bankalarıyla iletişim kurmaya ve suç duyurusunda bulunmaya teşvik ediyor.

İYİLİK YAPMAK İSTEYENLERİ HEDEF ALIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, bu dönemlerde sahte bağış siteleri konusunda tüketicileri uyarıyor. “İyilik yapmak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmek istiyorlar” diyen Baki, dolandırıcıların güvenilir dernek ve vakıf isimlerini kullanarak sahte web sayfaları oluşturduğunu aktarıyor. Baki, sahte sitelerin sosyal medya, kısa mesaj ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla tanıtıldığını belirterek, “Bu dolandırıcılar, kişisel bilgileri ve kimlik numaralarını alarak bunları kötü niyetli amaçlarla kullanmak istiyor” diyor.

Baki, bağış yapmak isteyenlerin vakıfların ve derneklerin resmi sitelerinin doğru olduğunu teyit etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. “Genellikle yazım hataları oluyor, bu konuda çok dikkat edilmesi lazım. Şüphelendiğinizde BTK’ya şikayet edebilir, dolandırıldığınız takdirde bankanızı arayıp işlemi durdurabilir ve kredi kartınızı bloke ettirebilirsiniz” diyerek, tüketicilere mevcut durum karşısında dikkatli olmalarını öneriyor. Dolandırıcıların bazıları sadece kimlik bilgilerini toplarken, bazıları ise doğrudan para almak için saldırıda bulunuyor.