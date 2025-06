Kurban Bayramı Bilançosu: 44 Can Kayıbı!

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE KAZA VERİLERİ

Kurban Bayramı tatili sona erdi. Bu süre boyunca yollarda kazaların olmaması için alınan önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Ancak bazı sürücülerin kurallara uymaması nedeniyle kazalar kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında can kaybı azalırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatil boyunca meydana gelen kazalarda 44 kişi hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya, “3 bin 923 trafik kazası meydana geldi” dedi.

KAZA KAYIPLARININ DİSTİBÜSYONU

Kurban Bayramı süresince 3 bin 913 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 44 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 370 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 44 vatandaşın 54 ayrı trafik kuralı ihlali yaptığı belirlendi. İhlallerin yüzde 48,1’i hız ihlali, yüzde 18,5’i şerit izleme ve değiştirme, yüzde 14,9’u geçiş önceliği, yüzde 3,7’si dönüş kuralları, yüzde 1,8’i arkadan çarpma ve diğer ihlallerdi. Ayrıca, 18 can kaybı yerleşim yeri içinde, 26 can kaybı ise yerleşim yeri dışında yaşandı.

RADAR UYGULAMALARININ ETKİSİ

Kurban Bayramı süresince 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazası çok daha az yaşandı. Hız sınırının 140 olduğu otoyollarda can kaybı “sıfır” olarak kaydedildi. Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Hız sınırının 50-80 km arasında değiştiği yerlerde 22 kişi; 90-110 km arasındaki yerlerde ise 20 kişi hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET KAZALARI

Hayatını kaybeden 44 kişi arasında 14’ü motosiklet sürücüsü veya yolcusu olarak yer alıyor. İzmir’de yaşanan kazada, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 3 kez işlem yapıldığı ve kazadan önce sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı tespit edildi. Kurban Bayramı’ndaki ölümlü trafik kazalarının her biri ayrı ayrı inceleniyor ve detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

TRAFFIC GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA ÇABALARI

İçişleri Bakanlığı olarak 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında “Yolun sonu bayram olsun” mottosuyla trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıma çabasında bulunuldu. Amaç, “Tek bir canımızı dahi trafik kazasında kaybetmemek!” şeklinde belirlendi. Bu doğrultuda, 68 bin 829 polis ve jandarma personeli, ülke genelinde trafik denetimlerini gerçekleştirmek için görev aldı. Gece ve gündüz 1.485 mobil radar ile hız kontrolleri yapıldı ve dronlar ile 6 bin 339 saat havadan denetim yapıldı.

HIZ İHLALLERİNE CEZALAR

Kurban Bayramı tatilinde 5 günde ortalama 500 bin 704 aracın denetimi gerçekleştirildi. Bu süreçte, 15 bin 153 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, karayollarındaki uyarı levhalarını gözden geçirmek amacıyla bir komisyon kurdu. Trafik kazalarında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendi.

TRAFFIC KURALLARINA UYANLARA TEŞEKKÜRLER

Değerli vatandaşlar, yaptığımız trafik denetimlerinin amacı ceza uygulamak değil, kazalarda can kaybını minimuma indirmektir. Trafikte kaybedilen her bir can, bir evlat için yetim kalması; bir annenin yüreğinin yanması demektir. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bayram sürecinde denetimlerde özveriyle çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarına, süreci yöneten valilere ve kaymakamlara teşekkür ediyorum.