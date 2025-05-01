Kurban Bayramı için 12 gün tatil

ÖĞRENCİLERİN TATİL SÜRESİ UZUYOR

Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak ortada çıkan farklı bilgiler, hem öğrencileri hem de çalışanları doğrudan etkiliyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı’nın tatil sürelerinin 9 güne çıkarılması durumunda, öğrenciler için neredeyse 12 gün tatil yapma imkanı doğacak. Bu durum, Ramazan Bayramı’nda yaşanan benzer bir durumu yansıtıyor.

HAFTA SONLARIYLA BİRLEŞİYOR

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla bir araya gelmesi durumunda, uzun bir tatil dönemi geçirilebilecek. 5 Haziran Perşembe günü tatil süresine dahil edilirse, bu durum aynı zamanda 3 aylık yaz tatilini de kapsayan bir tatil süreci oluşturabiliyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar için keyifli ve dinlendirici bir süre olacağı bekleniyor.