Kurban Bayramı’nda 3 Milyon Kurbanlık Satıldı

KURBAN BAYRAMI HAYVAN SATIŞLARI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyonun üzerinde kurbanlık satışı gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini duyurdu. Çelik, bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığını belirtti. Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken, bu yıl bu rakamın yaklaşık 2,5 milyon civarında olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı sırasında 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışının tahmin edildiğini aktardı.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından da 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini ve diğer kuruluşlarla zincir marketler dahil ederek toplam rakamın 1 milyonu aştığını vurguladı. Ayrıca, satılamayan kurbanlıklar ve karantina uygulamaları nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilerin hayvanlarının Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını hatırlatarak, bu durumun yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çelik, ESK tarafından elde kalan hayvanlar için tavan fiyatların belirlendiğini, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebileceğini aktardı.

KARANTİNA UYGULAMALARI VE DESTEK

Yetiştiricilere sağlanan kolaylıklara da değinen Çelik, “Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli” ifadelerini kullandı. Bakan İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederek, ESK’nın bu konuda gösterdiği desteğin önemini vurguladı.

KAYIP VE EKONOMİK ETKİLER

Çelik, bayramda yaşanan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğunu belirtti. “Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında deri kapma yarışı varken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi yüksek maliyetler nedeniyle kurban derilerini kimse almıyor” dedi. Bu durumun, milyarlarca liralık bir milli servetin israfı anlamına geldiğini ifade etti ve deri kayıplarını önleyerek ekonomi için topyekun seferber olunması gerektiği çağrısında bulundu.