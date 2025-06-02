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Kurban Bayramı’nda Hijyen Uyarısı!

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KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARIYLA İLGİLİ KRİTİK UYARI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kasaplar yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, hijyensiz bir şekilde yapılan kıyma çekiminin halk sağlığını tehdit ettiğine dair önemli bir uyarı yapıyor. Seyyar veya yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler, ciddi sağlık riskleri taşıyor ve yapılan denetimlerde 21 bin 6 TL’den 42 bin 76 TL’ye kadar ceza uygulanabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kıyma çekimi için kullanılan makinelerin çoğunun uzun süreler depo ve bodrumlarda bırakıldığını ve bakım ile dezenfeksiyon süreçlerinden yoksun olduğunu belirtiyor. Manavoğlu, “Etler açıkta, mikroorganizmalara maruz kalarak işleniyor. Bu makineler hastalığa davetiye çıkarıyor” şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca, vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Manavoğlu, “Kurban eti, hijyenik koşullarda lisanslı kasap dükkanlarında işlenmeli. Sokak arasında kıyma çektirenler, hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor. E.coli, salmonella gibi bakteriler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan ortamlarda işlem yapanlara ise 42 bin 76 TL para cezası uygulanıyor. Bayram öncesi, belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri denetimlerini artırmış durumda. Vatandaşlardan, şüpheli durumlar hakkında Alo 174 Gıda Hattı veya belediyelere bilgi vermeleri isteniyor.

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Hijyensiz Kıyma, Ciddi Sağlık Riski!

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar, seyyar ve hijyenik olmayan kıyma çekimlerinin sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Yetkisiz işlemlere yüksek ceza uygulanıyor; lisanslı kasapların tercih edilmesi öneriliyor.

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