Kurban Bayramı Tatili 2025’te Belirlendi!

BAYRAM TATİLİ SORUSU GÜNDEMDE

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların aklındaki en büyük soru “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” oldu. Yaz dönemine denk gelen bu tatil sürecinde tatil planları yapmak isteyenler, Kabine Toplantısı’ndan gelecek karara odaklanmış durumda. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması durumunda, kamu çalışanları hafta sonu dahil toplam 9 gün izin yapma hakkına sahip olacak.

TATİL KARARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmayacağını duyurdu. Altun, “Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe olacak. Kurban Bayramı günleri şu şekilde sıralanıyor: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe, 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar, 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi.

BAKAN ERSOY’DAN TATİL AÇIKLAMASI

2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkında bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz” diyerek durumu değerlendirdi.

KABİNE TOPLANTISI BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla ilgili nihai kararın Kabine Toplantısı’nda alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çalışanlar ve sektöre bu kararı duyurması öngörülüyor. Yeni Kabine Toplantısı’nın 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması planlanıyor.