Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Mü?

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE BASIN TOPLANTISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yeniden kapılarını açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliği nedeniyle kayak turizmi alanında yeni destinasyonların öneminin arttığını belirtirken, Hakkari’nin uzun kar sezonu sayesinde önemli bir avantaja sahip olduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak için bir süredir çalışmalar yapıldığını ifade etti.

SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde bunu gördük. En önemlisi, yetişmiş sağlık kadromuz mevcut.” diye belirtti. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olabilmesi için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

MÜZE GÜVENLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİLER

Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği haberlerine değinen Bakan Ersoy, “Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz mevcut. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz tamamlandı, depolara geçtik. Bu, eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor.” dedi. Müze müdürleri değişirken, devrin sahteciliğinin artık mümkün olmadığını belirten Ersoy, “Orijinaliyle sahtenin değiştirilme imkanı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz.” diye ekledi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Milyonların merakla beklediği “Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna yanıt veren Bakan Ersoy, “Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz.” şeklinde konuştu.