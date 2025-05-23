Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Mü?

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ DÜZENLEMESİ

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin merak ettiği en önemli sorulardan biri “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” oldu. Yaz sezonuna denk gelen bu süreçte tatil planlarını oluşturmaya çalışanlar, Kabine Toplantısı’ndan gelecek kararı bekliyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması durumunda kamu, kurum ve çalışanlar toplamda 9 gün izin kullanma hakkına sahip olacak.

BAYRAM TATİLİ KARARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı sosyal medya paylaşımında bayram tatilinin uzatılmadığını belirtti. Altun, “Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri şu şekilde olacak: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe, 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar, 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi.

BAKAN ERSOY’DAN BAYRAM TATİLİ GÖRÜŞÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, “Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz” dedi.

KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili nihai kararın Kabine Toplantısı’nda alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Yeni Kabine Toplantısı’nın 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.