Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Kuruluş ve İzin Hakkı Hakkında Bilgiler

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, birçok vatandaşın aklındaki en önemli soru “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” oldu. Yaz dönemine denk gelen bu süreçte tatil planlarını netleştirmek isteyenler, Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara odaklandı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması durumunda, kamu çalışanları hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün izin yapma hakkına sahip olabiliyor.

Bayram Tatili Kararının Açıklığı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bayram tatilinin uzatılmayacağını duyurdu. Altun, açıklamasında “Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.” dedi.

Kurban Bayramı Tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre, 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri şu şekilde sıralanıyor: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe, 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar, 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi.

Bakan Ersoy’un Bayram Tatili Yorumları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağına dair görüşlerini paylaştı. Bakan Ersoy, “Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Kabine Toplantısı Yolda

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili nihai karar, Kabine Toplantısı’nda alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışanlara ve sektöre iletilmesi bekleniyor. Yeni Kabine Toplantısı’nın 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması öngörülüyor.