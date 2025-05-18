KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VE MANİSA MÜZESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali sürecinde kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, iklim değişikliği sebebiyle kayak turizmi alanında yeni destinasyonların öneminin arttığını belirtti. Aynı zamanda Hakkari’nin uzun süren kar sezonunun, bu bölgeyi kayak turizmi açısından önemli bir avantaj sunduğunu vurguladı. Hakkari’yi kayak turizmine kazandırmak için bir süredir çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

YABANCI TURİSTE E-NABIZ SİSTEMİ

Bakan Ersoy, Türkiye’nin önceki yıl sağlık turizminden 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini hatırlattı. “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde bunu gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” ifadelerini kullandı. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için standardizasyon ve denetim konusunun önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sisteminin yabancı turistlere de açılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

MÜZELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı veya değiştirildiği yönündeki haberlere de değinen Bakan Ersoy, “Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Tüm müzelerimizdeki eserlere bu mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilenen eserler bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor.” dedi. Müze müdürleri değişimi sırasında sahteciliğin artık mümkün olmadığını ifade eden Ersoy, “Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz.” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HAKKINDA CEVAP

Milyonların merakla beklediği “Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna Bakan Ersoy, “Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz.” yanıtını verdi.