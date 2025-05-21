Kurban Kesmek Kime Vacip? DİYANET Yanıtladı..

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Kurban bayramına yaklaşırken, internet üzerinde kurban bayramı ile ilgili aramalar arttı. Vatandaşlar, bayram hakkında yanıt arayışında oldukları çeşitli sorularla arama motorlarına yöneliyorlar. Kurban bayramı konusunda en çok araştırılan konulardan biri “Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?” sorusu.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kurban kesmek, akıllı, ergin, temel ihtiyaçları dışında ve borçları bulunan nisap miktarı mala sahip olan seferi olmayan her Müslümana farz olan bir mali ibadettir. Kesilecek kurbanın geçerliliği, malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ya da üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bağlı değildir. Bu durumda, belirtilen şartları taşıyan ve temel ihtiyaçlarından ile borçlarından başka 80,18 gram altın ya da değerinde para veya eşya sahibi olan kişiler, kurban kesmekle yükümlüdür.