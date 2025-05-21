Kurban Kesmek Kimlere Zorunludur?

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA ARAMALAR ARTIYOR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, internette kurban bayramı ile ilgili aramalar hızlanıyor. Vatandaşlar, kurban bayramı ile alakalı akıllarındaki bazı sorulara arama motorları üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Bu konuda en çok ilgi çeken sorulardan biri de “Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?” sorusu.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kurban, kimlere vacip? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde olan, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan ve seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu mali bir ibadettir. Kesilmesi gereken kurbanın, malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın bu yükümlülük geçerlidir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve temel ihtiyaçlarından ile borçlarından başka 80,18 gr. altın ya da buna denk değerde para veya eşya sahibi olan kişilerin kurban kesmesi gerekmektedir.