Kurdaki Dalgalanma Akaryakıt Fiyatlarını Artırıyor

BENZİN FİYATLARINDA ARTIRIM BEKLENİYOR

Sektör yetkilileri, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 51 kuruş artış olacağını belirtiyor. Kurda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle gelen bu zam, sürücülerin bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor. Yeni fiyatların pompaya yansıması, bayram öncesi yakıt alımlarını artıran vatandaşları düşündürüyor.

MOTORİNE DE YENİ ZAM GELİYOR

Motorin de zam furyasına katılıyor. Çarşamba gününden itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 30 kuruş yükselebilir. Dizel araç sahipleri bu haberin ardından depolarını doldurma planlarını gözden geçirmeye başladı.

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARINA DİKKAT

Döviz kuru ile uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Son dönemdeki kıpırdanmalar, zam haberlerini kaçınılmaz kılıyor. Sektör kaynakları, bu artışların sürücüler üzerinde büyük bir baskı yaratacağını vurguluyor.

SÜRÜCÜLERİN TEPKİLERİ ARTIYOR

Benzin ve motorin fiyatlarındaki peş peşe gelen artışlar, sürücülerin bütçesini sarsıyor. Sosyal medyada ise tepkiler hızla büyüyor. “Bu gidişle arabayı satıp bisiklete geçeceğiz!” yorumları dikkat çekerken, bayram öncesi yol planları yapanlar alternatif taşıma yöntemlerine yönelmeye başladı.