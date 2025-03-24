Kurdaki Dalgalanma Akaryakıt Fiyatlarını Etkiliyor

BENZİN ZAMMI SÜRÜCÜLERİ ETKİLEYECEK
Sektör yetkilileri, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 51 kuruş artacağını duyurdu. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yol açtığı bu zam, sürücülerin bütçelerini yeniden zorlayacak. Yeni fiyatların pompaya yansıması ise, bayram öncesi yakıt alımlarını sıklaştıran vatandaşları düşündürüyor.
MOTORİN FİYATI YÜKSELİYOR
Motorin de zam furyasına katılıyor. Çarşamba gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk bir artış bekleniyor. Dizel araç sahipleri, bu durumla birlikte depolarını doldurma planlarını gözden geçirmeye başladı.
Döviz kurundaki ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ile dolar kuruna göre belirleniyor. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, zam haberlerini kaçınılmaz hale getirdi. Sektör kaynakları, bu artışların sürücüler üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını belirtiyor.
Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar, sürücülerin bütçesini sarsarken sosyal medya üzerindeki tepkiler artıyor. “Bu gidişle arabayı satıp bisiklete geçeceğiz!” şeklindeki yorumlar dikkat çekiyor. Bayram öncesi yol planı yapan sürücüler, alternatif arayışlarına şimdiden başlamış durumda.