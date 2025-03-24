Kurdaki Dalgalanma Akaryakıt Fiyatlarını Etkiliyor

BENZİN ZAMMI SÜRÜCÜLERİ ETKİLEYECEK

Sektör yetkilileri, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 51 kuruş artacağını duyurdu. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yol açtığı bu zam, sürücülerin bütçelerini yeniden zorlayacak. Yeni fiyatların pompaya yansıması ise, bayram öncesi yakıt alımlarını sıklaştıran vatandaşları düşündürüyor.

MOTORİN FİYATI YÜKSELİYOR

Motorin de zam furyasına katılıyor. Çarşamba gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk bir artış bekleniyor. Dizel araç sahipleri, bu durumla birlikte depolarını doldurma planlarını gözden geçirmeye başladı.



Döviz kurundaki ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ile dolar kuruna göre belirleniyor. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, zam haberlerini kaçınılmaz hale getirdi. Sektör kaynakları, bu artışların sürücüler üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını belirtiyor.