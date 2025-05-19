Küresel Ekonomi Yeniden Şekilleniyor: Euro Kazanıyor

KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLER

Küresel ekonomideki gelişmelerle birlikte kartlar tekrar dağıtılıyor. ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması ve Çin’in karşı misillemeler yapmasının ardından, iki ülkenin gümrük tarifelerini 90 günlüğüne düşürmeleri gibi etkiler hala hissediliyor. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi ise euroya fayda sağlıyor. ABD ekonomisiyle ilgili resesyon kaygıları ve Başkan Donald Trump yönetiminin aldığı sert önlemler, dolara karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Doların değer kaybı, euro ve altın üzerinde olumlu bir etki yarattı. Küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine göre güç kaybetmesiyle euro öne çıkmaya başladı. Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri ise, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2.2, çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2.7 olarak tahminlerle uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Euro/dolar paritesi 1.1272 seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde en yüksek 1.1275 seviyesine ulaşıldı.

EURO/TL VE DOLAR FİYATLARI

Euroun değer kazanması, Türk Lirası üzerinde de baskı oluşturuyor. Euro/TL paritesi, yaklaşık yüzde 1’lik bir artışla 43.8050 seviyelerine ulaşmış durumda. Dolar ise 38.8360 seviyelerinde alıcı buluyor.