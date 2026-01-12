Küresel İnsansı Robot Pazarı 2025’te Büyümeye Devam Edecek

kuresel-insansi-robot-pazari-2025-te-buyumeye-devam-edecek

Omdia’nın yayınladığı yeni sektör değerlendirilmesine göre, küresel insansı robot pazarı 2025 yılında önemli bir genişleme sürecine girerek dünya genelinde yaklaşık 13 bin adetlik sevkiyat hacmine ulaşacak. Bu ortamda dikkat çeken AGIBOT, yıl boyunca 5 bin 100’den fazla robot sevk ederek küresel pazarın yaklaşık yüzde 39’una hakim olmayı başardı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu pazar payı ile AGIBOT, en yakın rakibi olan ve yüzde 32’lik paya sahip Unitree’yi geride bırakırken, Tesla ve UBTech gibi büyük oyuncuları da solladı. Sektördeki büyüme ivmesinin devam etmesi ve yıllık sevkiyatların 2035 yılına kadar 2,6 milyon adede ulaşması öngörülüyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ SUNUYOR

Şirketin ürün yelpazesi, otelcilikten endüstriyel üretime, lojistik operasyonlarından güvenlik devriyelerine kadar geniş bir alanda pratik çözümler üretiyor. Omdia’nın değerlendirmesinde hareketlilik, yapay zeka öğrenimi ve ölçeklenebilirlik konularında yüksek puan alan AGIBOT, genel amaçlı robotik geliştiriciler arasında en yüksek sıralarda yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.
Gündem

Marmaris’te Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Marmaris'te kısa süreli dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza sararak etkili oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.