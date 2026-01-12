Küresel İnsansı Robot Pazarında AGIBOT Zirvede

Omdia’nın yeni sektör raporuna göre, küresel insansı robot pazarının 2025 yılında belirgin bir genişleme aşamasına girişi bekleniyor ve bu süreçte sevkiyat hacminin dünya genelinde yaklaşık 13 bin adede ulaşması öngörülüyor. Bu rekabetçi ortamda dikkat çeken AGIBOT, yıl boyunca gerçekleştirdiği 5 bin 100’den fazla robot sevkıyatı ile küresel pazarın yaklaşık yüzde 39’una hakim olmayı başardı.

RAKİPLERİ GERİDE BIRAKIYOR

Elde ettiği bu önemli pazar payıyla AGIBOT, en yakın rakibi Unitree’yi, yüzde 32’lik payla geride bıraktığı gibi Tesla ve UBTech gibi büyük firmaları da geride bırakmış oldu. Sektördeki büyüme ivmesinin devam etmesi bekleniyor ve yıllık sevkiyatların 2035 yılına kadar 2,6 milyon adede ulaşması öngörülüyor. Şirket, otelcilik, endüstriyel üretim, lojistik operasyonlar ve güvenlik devriyeleri gibi çeşitli alanlarda pratik çözümler sunan geniş bir ürün yelpazesine sahip.

TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE YÜKSEK PUAN ALDI

Omdia’nın teknik değerlendirmesinde, hareketlilik, yapay zeka öğrenimi ve ölçeklenebilirlik gibi konularda yüksek puan elde eden AGIBOT, genel amaçlı robotik geliştiricileri arasında en üst sıralarda yer alıyor.