Küresel İstismar Ağı Ele Geçirildi!

SİBER SUÇ SORUŞTURMASI BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bir siber suç soruşturması, Dark Web aracılığıyla çocuk istismarı içerikleri yayımlayan uluslararası bir şebekeyi ortaya çıkardı. Yüz binlerce üyesi olan bu yasa dışı platform, özel sunucular üzerinden erişim sağlarken, 100 dolarlık ödemeler talep ediyordu.

SORUŞTURMANIN TEMELİ

Soruşturmanın süreci, Temmuz 2024’te Florida polisinin TikTok platformunda çocuk istismarıyla ilgili reklam yapan bir web sitesini tespit etmesiyle başladı. Yapılan teknik takip, organizasyonun lideri Krunalkumar Modi’ye ulaşmayı sağladı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Modi’nin evinden 6 terabaytın üstünde veri ele geçirildi. Bu veriler arasında çoğunluğu bebeklere ait olmak üzere toplamda 1.2 milyon istismar videosu yer alıyordu. Platformun milyonlarca aktif üyesinin olduğu tespit edildi. Dijital materyallerin incelenmesi, soruşturmayı Kanada ve diğer ülkelere yönlendirdi. Bu ülkelerdeki operasyonlarda ise 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şebekenin lideri olarak belirlenen Mehmet Bozüyük, ‘John De Vil’ takma adıyla biliniyor. Adana’da yaşayan ve ailesiyle birlikte yaşayan Bozüyük hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Türk makamlarının, Bozüyük’ü yakalamak için ABD yetkilileriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.