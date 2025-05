Küresel Şehirler Endeksi Türkiye’de Yayınlandı

KÜRESEL ŞEHİRLER ENDİKSI’NDE DAHA YÜKSEK SIRALAMALAR

Oxford Economics’in hazırladığı Küresel Şehirler Endeksi’nde dünya genelindeki kentler 5 ana kategori üzerinden değerlendiriliyor. Yıllık olarak yayınlanan endeks, 163 ülkedeki 1000 büyük şehri 27 gösterge ile analiz ediyor. Bu ana kategoriler ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim olarak belirleniyor.

EKONOMİK LİDERLER: NEW YORK, LONDRA VE PARİS

Ekonomik faaliyetler ve nitelikli iş gücü potansiyeli açısından öne çıkan New York, Londra ve Paris, uluslararası finans ve eğitim alanındaki lider konumlarını sürdürüyor. Yaşam standartları açısından ise Amerika’nın batı kıyısındaki San Jose ve Seattle, Paris’i geride bırakmayı başarıyor. Bu yıl endekste ilk 8 şehir değişmezken, Sydney yaşam kalitesindeki artış ve Boston da ekonomideki büyüme ile ilk 10’a dahil oldu.

2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla New York, endeksin zirvesinde yer alıyor. Genel puanda 100 üzerinden değerlendirme alan New York’u, 1 trilyon dolarlık ekonomisiyle Londra izliyor. Böylece, New York ve Londra listenin zirvesindeki yerlerini üst üste ikinci kez koruyor.

Paris, San Jose ve Seattle, yaşam kalitesi bakımından New York ve Londra’yı geride bırakıyor. Paris, ünlü kültürel varlıkları ve yüksek yaşam beklentisi ile dikkat çekerken, San Jose ve Seattle dünyanın en yüksek gelir düzeyine sahip şehirleri arasında bulunuyor.

TÜRKİYE’DEN ŞEHİRLERİN SIRALAMASI

Endekse Türkiye’den katılan şehirler arasında İstanbul 106, Ankara 277, Antalya 374, İzmit 383 ve Bursa 405. sırada yer alıyor. İstanbul, beşeri sermaye açısından dünya genelinde 15. sırada bulunuyor. Listenin ilk 5 şehri ise Avustralya’nın Melbourne ve Sydney’i, ABD’nin Boston’ı, Japonya’nın Tokyo’sunu ve ABD’nin San Francisco’sunu içeriyor. Tokyo, 1,3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile New York’a en yakın şehir konumunu koruyor.