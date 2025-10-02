Küresel Sumud Filosu’na Yapılan Saldırıya Sert Tepkiler

İSRAİL’İN GEMİLERE YAPTIĞI SALDIRIYA SERT TEPKİLER

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine uluslararası sularda İsrail’in gerçekleştirdiği baskın ve aktivistlerin gözaltına alınması konusu, hükümetten ve siyasilerden ciddi tepkilere yol açtı. Tepkiler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosu’na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı.

SİYASİ LİDERLERDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu’nun tüm yolcularını selamlayarak, “İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı serbest bırakması gerekir. Bu saldırı, insanlığa karşı işlenmiş suç” dedi. Çelik, “Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir” dedi ve Gazze halkına destek vermenin önemini dile getirdi.

İLGİLİ BAKANLARDAN KINAMA AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahale, deniz hukukunun açık bir ihlalidir” açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir” sözlerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, filonun umut ışığı olduğunu belirterek, tüm dünyanın bu saldırıya karşı durması gerektiğini dile getirdi.

TOPLUMSAL HASSASİYET VE DAYANIŞMA VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka ağır bir darbedir” diye belirtti ve Türkiye’nin Filistin’in haklı mücadelesinin yanında olacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saldırının savaş hukukuna sığmadığını söylerken, “Dünya çapında gönüllülerin girişimi olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik bu kuşatma uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.

BİRLEŞİK BİR MESAJ: GAZZE YALNIZ DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bugün uluslararası toplum, zalimin saldırganlığına karşı adaletin yanında olmalıdır” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, “Bu müdahale tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Tüm uluslararası toplumu, bu insanlar ve hukuk dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum” diyerek son sözlerini tamamladı.