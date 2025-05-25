Küresel Ticarette Yapay Zeka Tercih Ediliyor

KÜRESEL TİCARETTE YAPAY ZEKAYA YÖNELİM

Şirketler, dünya genelinde ticarette yaşanan belirsizliklerle başa çıkmak için yapay zeka araçlarına yöneliyor. CNBC’ye açıklama yapan birkaç teknoloji firması, işletmelerin küresel tedarik zincirlerini görselleştirmek için bu yeni teknolojiyi kullanmaya başladığını belirtiyor. Ürünlerin ham maddelerden nereden sevk edileceğine kadar olan süreci analiz eden bu sistemler, ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği karşılıklı tarifelerin etkilerini anlamalarına yardımcı oluyor. Geçtiğimiz hafta Salesforce, ABD gümrük sisteminde 20 bin ürün kategorisinde meydana gelen değişiklikleri hızlı bir şekilde işleyip aksiyon alabilen yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Bu sistemin, tarife sistemindeki değişikliklerle başa çıkmalarına destek olması planlanıyor.

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİNE HIZLI CEVAP

Salesforce’un mühendisleri, ABD’ye ithal edilen ürünlerin tarifelerini içeren yaklaşık 4 bin 400 sayfalık bir tarife cetvelini bu yapay zeka aracını eğitmek için kullandı. Salesforce Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Loeb, “Küresel tarife değişikliklerinin hızı ve karmaşıklığı, çoğu işletmenin bunu manuel olarak takip etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Eskiden şirketler, bu süreci yönetmek için küçük uzman ekiplerine bel bağlardı” diye açıkladı. Uygulanan yapay zeka, tarifelerin yarattığı kafa karışıklığında işletmelere hız kazandırıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ KARARLARI YAPAY ZEKA İLE HIZLANIYOR

Firmalar, yapay zeka sistemleri sayesinde küresel tedarik zincirlerinde yapacakları değişikliklere yönelik kararları daha hızlı alabiliyor. Tedarik zinciri yönetimi yazılımı firması Kinaxis’in Ürün Direktörü Andrew Bell, üretici ve dağıtıcıların tarifelere nasıl yanıt vereceklerini belirlemek için kendi makine öğrenimi teknolojilerini kullandıklarını vurguladı. Bell, bu sistemlerin ürünleri analiz etmenin yanı sıra dışsal verileri de değerlendirdiğini belirtti. “Bu bilgilerle birlikte, örneğin yüksek tarifeye tabi bir parçayı değiştirmenin etkisini simüle edebiliyoruz” dedi. Trump’ın uyguladığı tarifeler, şirketleri tedarik zincirlerini ve fiyatlandırma stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Walmart ve Nike gibi büyük firmalar bazı ürünlerin fiyatını artırmaya başladı.

OpenAI’in eski çalışanlarından Zack Kass, ABD’nin tarifelerinden kaynaklanan belirsizliklerin yapay zekanın daha fazla önem kazanmasına sebep olabileceğini ifade etti. Kass, “Eğer otomasyon olmadan işlerin ne kadar zorlaşabileceğini merak ediyorsanız, yapay zeka bunun için alternatif bir çözüm sunuyor” yorumunu yaptı. Hindistan merkezli BT devi Wipro’nun teknoloji hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Nagendra Bandaru, müşterilerinin yapay zeka çözümlerini kullanarak stratejilerini dinamik olarak yönetebildiklerini belirtti. Wipro, çeşitli yapay zeka sistemlerini kullanıyor.

Wipro firması, yapay zekayı kullanan bazı şirketlerin isimlerini açıklamasa da, bunlar arasında Asya’da fabrikaları olan bir Fortune 500 elektronik üreticisi ile Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ihracat yapan bir otomotiv yedek parça tedarikçisi bulunuyor. Bandaru, yapay zekanın güçlü bir yardımcı olduğunu ama “sihirli bir değnek” olmadığını ifade etti. “Ticaret politikası stratejisinin yerini almaz, onu geliştirerek küresel ticareti daha proaktif ve veri odaklı bir avantaja dönüştürür” diye sözlerine devam etti. Yapay zeka, Trump’ın tarife duyurularından önce de küresel firmaların öncelikleri arasında yer alıyordu. Capgemini’nin raporuna göre, üst düzey yöneticilerin neredeyse üçte ikisi yapay zeka ve üretken yapay zekayı yakın gelecekteki ilk üç teknoloji yatırımları arasında görüyor.