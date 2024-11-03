“Kurşunlar Muhammet’i Hayatından Etti”

OLAYIN DETAYLARI

Küçükçekmece’de meydana gelen bir silahlı saldırıda, halı sahadan evine dönen 19 yaşındaki Muhammet Mutluay, arkadaşlarının aracında vurularak yaşamını yitirmiştir. Mutluay için Sancaktepe Sarıgazi Hacı Ahmet Bıyık Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiştir. Cenazeye, gencin ailesi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, akrabaları ve arkadaşları katılım göstermiştir. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Muhammet Mutluay’ın cenazesi Ferhatpaşa Mezarlığı’na defnedilmiştir.

AİLESİNİN ACISI

Acılı babası, oğlunun tabutunu omzunda taşırken “Allah’ım beni yakanlar yansın” diyerek gözyaşı dökmüştür. Olay, 31 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde gerçekleşmiştir. İddiaya göre, saldırganlar 10 gün önce aralarındaki sorun yüzünden yaraladıkları şahsı sokakta görünce, onun üzerine ateş açma kararı almışlardır. Ancak bu esnada halı sahaya giden Muhammet, araç içinde başından vurulmuştur.

ARKADAŞLARININ İHBARI

Muhammet Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirmiştir. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanmış olan genci olay yerinde ilk müdahaleye tabi tutmuş ve hastaneye kaldırmıştır. Tüm çabalara rağmen, hastanede yaşamını yitirmiştir. Polis ekiplerinin kaçan saldırganların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.