Kurşunlu Camii Bahçesi’nde Kutsal Kitaplar

KUR’AN-I KERİM SAYFALARI VE DİĞER DİNİ KİTAPLAR BULUNDU

Muğla’nın Milas ilçesinde, Burgaz Mahallesi’ndeki tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde yerlerde ve çöplerde atılmış birçok Kur’an-ı Kerim sayfası ve dini kitaplar bulundu. Bu duruma tanıklık eden vatandaşlar, kutsal kitaplara karşı gösterilen saygısızlığa tepki vererek olayın faillerinin bulunmasını talep ediyor.

CAMİİ BAHÇESİNDEKİ SAYGISIZ DURUM

Milas’taki yerel Karyahaber.com’un aktardığına göre, caminin bahçesinde büyük bir kaos yaşanıyor. Yırtılmış, yere saçılmış halde çok sayıda Kur’an-ı Kerim sayfası, dini içerikli kitaplar ile okuma kitapları ve dini motifli tablolar ortaya çıktı. Olay, bölge sakinleri tarafından fark edilerek gündeme getirildi.

CİDDİ BİR SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Vatandaşlar, kutsal kitapların bu şekilde kullanılmasını “büyük bir saygısızlık” ve “skandal” olarak tanımladı. Bazı kişiler, alanda buldukları küçük bir masa ile kitapları bir araya getirmeye çalışırken, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” şeklinde görüşlerini dile getirdiler.

SORUMLULARIN BELLİ OLMASI GEREKEN BİR DURUM

Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve diğer dini kitapların kasıtlı bir şekilde yırtılıp atıldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, “Buna kimlerin ve hangi nedenlerle sebep olduğunu araştırılmalı, sorumlular bir an önce bulunmalı” şeklinde çağrıda bulundular. Milas İlçe Müftülüğü ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.