More
Gündem

Kürt Sorunu Yoktur, Asla Olmayacaktır

kurt-sorunu-yoktur-asla-olmayacaktir

KÜRT SORUNUNUN VARLIĞI YALANLANIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de Kürt sorunu bulunmadığını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” sözlerini dile getiren Bahçeli, mevcut sorunun bölücü terör sorunu olduğunu vurguladı. MHP lideri, “Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.” dedi.

Devlet Bahçeli, “Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.” diyerek, bu konudaki kararlılığını sürdüreceğini ifade etti. Bahçeli, uyarısını da dile getirerek, “Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi! Vahim Detaylar Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

Yenidoğan çetesi, 6 aylık bebeğe izinsiz ilaç vererek ölümüne neden oldu. Soruşturma kapsamında dinlemelere takılan doktor, hemşireye dosyayı kapatma talimatı verdi.
Gündem

Diyalog Artınca Terör Tekrar Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını 360 derece bakış açısıyla yürüttüğünü vurguladı ve TUSAŞ saldırısının diyalog artışı sonrası yaşandığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.