Kürt Sorunu Yoktur, Asla Olmayacaktır

KÜRT SORUNUNUN VARLIĞI YALANLANIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de Kürt sorunu bulunmadığını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” sözlerini dile getiren Bahçeli, mevcut sorunun bölücü terör sorunu olduğunu vurguladı. MHP lideri, “Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.” dedi.

Devlet Bahçeli, “Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.” diyerek, bu konudaki kararlılığını sürdüreceğini ifade etti. Bahçeli, uyarısını da dile getirerek, “Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.” şeklinde konuştu.