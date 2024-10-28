Kürt Sorunu Yoktur, Bahçeli Açıkladı

TÜRKİYE’DE KÜRT SORUNU YOK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de Kürt sorunu bulunmadığını vurguladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yönelik mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” sözlerini kullanan Bahçeli, mevcut sorunun yalnızca bölücü terör sorunu olduğunu belirtti. MHP lideri, “Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır.” ifadelerini ekledi.

Devlet Bahçeli, “Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bahçeli, bu durumda direnç gösterilmesi halinde, “eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.” dedi.