Kurt Sürüsü Kangal Köpeklerine Saldırdı

KURTLARIN AKARYAKIT İSTASYONUNA SALDIRISI

Sivas-Malatya kara yolu üzerinde yer alan Kangal ilçesine bağlı Akgedik köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda, gece saatlerinde bir kurt sürüsü ortaya çıktı. Bu sürü, akaryakıt istasyonundaki Kangal köpeklerine saldırmaya başladı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kangal köpeklerinin anında gösterdiği tepki sonucunda, kurt sürüsü hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, bir çoban köpeği, bu kurt sürüsüne tek başına direndi.