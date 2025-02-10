More
Gündem

Kurt Sürüsü Kangal Köpeklerine Saldırdı

kurt-surusu-kangal-kopeklerine-saldirdi

KURTLARIN AKARYAKIT İSTASYONUNA SALDIRISI

Sivas-Malatya kara yolu üzerinde yer alan Kangal ilçesine bağlı Akgedik köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda, gece saatlerinde bir kurt sürüsü ortaya çıktı. Bu sürü, akaryakıt istasyonundaki Kangal köpeklerine saldırmaya başladı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kangal köpeklerinin anında gösterdiği tepki sonucunda, kurt sürüsü hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, bir çoban köpeği, bu kurt sürüsüne tek başına direndi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan: Filistin’e İkinci Nekbe Mümkün Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur'da fahri doktora aldı. Burada üniversite öğrencilerine hitap ederken, Filistin halkıyla dayanışma vurgusu yaptı. "İkinci bir Nekbe'ye izin vermeyeceğiz" dedi.
Flaş

Arnavutköy’den Yeni Evlilere 30 Bin TL Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek paketinin ardından O Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit yardım sağlayacağını duyurdu. Detaylar burada.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.