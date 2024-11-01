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Kürtçe İfadeler TBMM Tutanağında Yabancı Dil

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KÜRTÇE KONUŞULDUĞUNDA TUTANAKLARDA YABANCI DİL OLARAK GEÇİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarında söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis’te Kürtçe konuşulduğunda tutanaklara yabancı dil olarak geçtiğini belirtiyor. Sakık, “Bütün yabancı diller ‘Türkçe dışında bir dil’ olarak geçer” ifadesini kullanarak durumun adaletsizliğine dikkat çekiyor.

KÜRTÇE VE DİĞER DİLLERİN STATÜSÜ

Sakık’ın bu açıklamalarının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Anayasa’ya atıfta bulunarak resmi dilin Türkçe olduğunu vurguladı. Muş, “Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; bütün yabancı diller ‘Türkçe dışında bir dil’ olarak geçer. Bu, Kürtçe’ye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir” dedi. Ayrıca, örnek vererek, “Resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi ‘I love you’ sizi seviyorum desem; yine bu tutanaklara ‘bilinmeyen bir dil’ olarak geçecek” şeklinde konuştu.

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