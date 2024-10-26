Kurtulmuş, Kudüs Platformu Üyelerini Kabul Etti

TBMM BAŞKANI KABUL GERÇEKLEŞTİRDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı olan Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ve platformun diğer üyelerini kabul ediyor. Bu buluşma, platformun faaliyetlerine ve Kudüs ile Filistin konusundaki duruma yönelik önemli görüşmeler yapılmasını sağlıyor.

PLATFORMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Kabulde, Kurtulmuş, Kudüs ve Filistin konularının uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, bu tür platformların işbirliğini artırma ve sorunların çözümüne katkı sağlama amacı taşıdığını belirtiyor.

GÖRÜŞMELERİN HEDEFİ

Kabul, her iki taraf için de önemli bir fırsat sunuyor. Kurtulmuş, bu ziyaretin, uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine ve işbirliğinin güçlenmesine yardımcı olacağını düşünüyor.