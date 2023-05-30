Kurtulmuş: Meclis’te 322 yeni vekil var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kayıt işlemlerinin başladığını söyledi.

Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her yerinde ortaya konulan büyük coşku Türkiye Yüzyılı’ndan beklentinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin gözünün içine bakanlar coşkuyla Türkiye’de seçim sonuçlarını tebrik etmiştir. Seçim sonuçları bizim için bir iftihar tablosu olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde yasamaya da büyük görev düşüyor. Ülke yönetiminin gerektirdiği yasal düzenlemelerin yapıldığı, farklı görüşlerin demokratik bir ortamda görüşüldüğü ortama büyük bir sorumluluk düşüyor.

Bu Meclis’in önemli özelliklerinde birisi çok sayıda siyasi partilerin temsil edilecek olmasıdır. 322 yeni vekilin geldiği, genç bir Meclis’tir.

Seçilen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bütün siyasileri Meclis’e gönderen vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Şu anda Türkiye bütün bunları kendi doğası içinde yapacaktır. Türkiye de seçimden sonra işler var. Bir tanesi kabine.. Meclis üzerine düşeni yapacaktır.

Bugün kesin liste yayınlanırsa, perşembe günü yemin töreni olur.