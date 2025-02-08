Kurtulmuş: TBMM, Demokrasinin Beşiğidir

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MECLİS SİMÜLASYONU 2025 PROGRAMI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Meclis Similasyonu 2025 etkinliği, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve çeşitli liselerden gelen öğrenci katılımlarıyla gerçekleştirildi. 10 ilden 50 farklı lisenin öğrencilerinin bulunduğu programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş, “15 Temmuz gecesinde de kökü dışarıda olan Türkiye’yi imha ve işgal etme planının bir aparatı olarak kullanılan hain FETÖ’cülerin darbe teşebbüsü sırasında da TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ÖNEMİ

Etkinlikteki konuşmasında Numan Kurtulmuş, “Bildiğiniz gibi dünyada kurucu meclisler vardır. Devlet kuran meclis çok nadirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, en zor şartlarda Türkiye’nin milli kurtuluş mücadelesini veren bir karargahtır. Onun için diyoruz ki meclisimiz Gazi Meclis’tir. Gazilik şerefini sadece 1. mecliste ülkenin kurtuluşu sırasında ortaya koymamış, aynı şekilde 15 Temmuz gecesinde de kökü dışarıda olan Türkiye’yi imha ve işgal etme planının bir aparatı olarak kullanılan hain FETÖ’cülerin darbe teşebbüsü sırasında da TBMM açık tutularak bombalar altında millet adına varlığını korumuş, ikinci kez gazi unvanını almıştır. Dünyada böyle başka bir meclis yok” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Bu çerçevede şunu açıkça ifade etmek isterim. Türkiye’de yıllar içerisinde karanlık odaklar, Türkiye’de sivil demokrasiyi, milli iradeyi bir şekilde baskı altına almak için sürekli olarak TBMM’yi itibarsızlaştırmak, milletvekillerini itibarsızlaştırmak için her türlü zehirlerini ortaya dökerler. Türkiye’de şartlar ne olursa olsun en zor zamanlarda bile demokrasiyi savunan milli iradedir. TBMM, demokrasinin beşiğidir. Sağlam ve güçlü bir demokrasiye sahip olmak Türkiye’nin en güçlü avantajlarından biridir. Bu coğrafyada her bakımdan ayakları yere sağlam basan bir Türkiye olmak zorundayız” diyerek sözlerini tamamladı.