Kurtulmuş’un Açıklamaları Tepki Çekti

ALEVİ KURUMLARINDAN SERT TEPKİ

Kurtulmuş’un konuşması sırasında “Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail’e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi’nin yapmış olduğu büyük ittifak” ifadeleri Alevi kurumlarının tepkisini çekti. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Avustralya Alevi Federasyonu (AFA) tarafından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kurtulmuş’un sözlerinin “Alevi soykırımını onaylamak” anlamına geldiği vurgulandı.

KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulu’nda, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Kurtulmuş’a bu sözleri hatırlattı. Kurtulmuş, Alevi-Sünni ayrımının tarihimize yapılacak en büyük ihanet olduğunu belirterek, “Alevi-Sünni ayrımı tarihimize yapılacak en büyük ihanet” dedi. Bu açıklama, Kurtulmuş’un konuşmasının etkilerini dengelemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.