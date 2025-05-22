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Kurtulmuş’un Alevilere yönelik sözleri kınandı

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ŞAH İSMAİL AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kurtulmuş’un konuşmasında yer alan “Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail’e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi’nin yapmış olduğu büyük ittifak” ifadeleri, Alevi kurumları tarafından sert bir şekilde karşılandı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Avustralya Alevi Federasyonu (AFA) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kurtulmuş’un sözlerinin “Alevi soykırımını onaylamak” anlamına geldiği dile getirildi.

ALEVİ-SÜNNİ AYRIMI UYARISI

TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Kurtulmuş’a bu sözleri hatırlattı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, konu hakkında açıklama yaparak, “Alevi-Sünni ayrımı tarihimize yapılacak en büyük ihanettir” dedi.

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