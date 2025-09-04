Kurtuluş, Güvenlik Görevlilerine Yalan Söyledi

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in silahla vurulup öldürülmesi ve ardından silahla intihar eden Ayberk Kurtuluş’un kampüse gelme şekliyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kurtuluş’un kampüse “Düğüne geldim” diyerek giriş yaptığı ve güvenlik tarafından aranmadığı belirlendi. Olayın ardından Kurtuluş’un kampüse iki kez aracıyla girdiği ve bu esnada güvenlik noktasından aranmadan geçtiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

SİLAHIN DURUMU VE KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Polis araştırmaları sonucunda, Ayberk Kurtuluş’un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan yapılmış bir tabanca olduğu tespit edildi. Özdemir’in kampüs içerisinde bir kafede yarı zamanlı çalıştığı öğrenilirken, Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Ayrıca, yapılan inceleme sonucu Kurtuluş’un toplamda 24 suç kaydının olduğu belirlendi. Olayla ilgili şu an soruşturma devam ediyor.

TARTIŞMA VE İLK GİRİŞ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Hilal Özdemir ile Ayberk Kurtuluş arasında bir tartışma gerçekleşti. Bu tartışma sırasında yanlarına gelen başka bir kadın Kurtuluş’u itince, Kurtuluş araçla kampüsten ayrıldı. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine aynı şekilde “Düğüne geldim” diyerek yeniden aranmadan içeri girdiği öğrenildi. Özdemir’i tekrar yanına çağıran Kurtuluş’un, tartışma sırasında genç kızı başına bir el ateş ederek öldürdüğü ve hemen ardından kendi başına silah sıkıp intihar ettiği bildirildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, Ayberk Kurtuluş’un kampüse girdiği anların güvenlik kameralarındaki görüntüleri de ortaya çıktı. İlk olarak kampüse gelen bir aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve soru sorulduğu görülürken, Kurtuluş’un aracını neredeyse durdurmadan güvenlik görevlisiyle kısa bir diyalogdan sonra yoluna devam ettiği tespit edildi.